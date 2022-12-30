缅军政府法庭再加7年 翁山苏姬总刑期增至33年

（法新社仰光30日电） 一名掌握翁山苏姬判决结果的消息人士表示，缅甸军政府法庭今天在闭门庭审中，以5项贪污罪再判她7年徒刑，累计总刑期达33年。翁山苏姬遭起诉案件已全数判决结束。

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77岁的前文人政府实质领袖翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）在2021年2月的政变中被推翻，此后遭缅甸军方囚禁至今。

消息人士指出，在今天的闭门庭审中，翁山苏姬因为她在担任缅甸实质领袖期间，涉及租赁和使用直升机相关罪行遭判刑。

因所涉问题敏感，这名消息人士要求不具名；记者也无法立即连络上执政的军政府发言人发表评论。

翁山苏姬在缅甸推动长达数十年的民主运动而获颁诺贝尔和平奖殊荣，但她的政治生涯多半都在军政府拘留中度过。

军政府法庭已审理翁山苏姬被控的14项罪名，包括贪腐、非法进口对讲机、违反「政府机密法」（Official Secrets Act），到目前为止每一项都认定她有罪，共判26年刑期，加上今天新判决的7年，累计刑期达33年。

据当地法规，今天判决的5项罪名，每项最高刑期都是15年。

西方国家对这些判决嗤之以鼻并视为骗局，认为这么做目的是在反对军政府统治的声浪中，牵制最强大的宿敌。

© 2022 AFP