美公布电动车奖励措施方针 欧盟公司可获益

（法新社华盛顿29日电） 美国今年稍早通过一项重要支出法案，官员近期概述了实施情况。欧洲联盟执行委员会（European Commission）今天说，欧盟「乐见」美国就商用车绿色补助计画推出的指导方针。 美国「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）包含3700亿美元左右的绿能补助金，以及对美制电动车和电池的税金减免。

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在美国政策下，如果选购电动车的美国消费者购买美国货，将可获得许多优惠，这让欧洲国家坐立不安，认为此举对欧洲车商有歧视之嫌。

但欧盟执委会在声明中表示，美国今天针对商用洁净车辆抵免额公布的指导方针，「重新确认」欧盟公司仍可获得一些利益。

欧盟执委会表示，「透过租赁为客户提供先进洁净车辆的欧盟企业，可从『降低通膨法案』的奖励措施中获益」，且企业将「立即从新的指导方针获益」。

但欧盟执委会也提到，法案另一部分涉及洁净车辆抵免额，仍包含「歧视性条款」。

美国财政部在今天公布的文件中概述适用于税金抵免的电动车型号；自2023年1月起，可抵免的金额最高达7500美元。 美国官员阐述了各方应如何遵守关于重要矿物和电池零组件的要求，但也说最终规定要到3月才会生效。

一名财政部官员告诉法新社，延到3月实施，是因为需要时间逐步解决法规的复杂问题，并了解业者和国会议员等人关切的事项。

根据美国的指导方针，新的电动车必须在北美组装才符合要求，包括加拿大和墨西哥。

但美国联邦参议员曼钦（Joe Manchin）今天呼吁暂停实施电动车税金抵免措施，他警告，这「正好让想钻漏洞的企业称心如意」。

曼钦是参院能源暨自然资源委员会主席，他还说，国会开议后，他会进一步提出法案，还提醒不要依赖中国、俄罗斯等国家。

© 2022 AFP