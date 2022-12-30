美国国会将川普纳税申报资料公诸于世

（法新社华盛顿30日电） 前美国总统川普为竞选2024年白宫大位预作准备之际，国会议员今天将川普的纳税申报表公诸于世。

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法新社报导，这位共和党领导人在2017至2021年总统任期后竞选连任失利，他打破传统拒绝公开财务纪录，引发外界对这些纪录可能包含的内容产生诸多揣测。

美国联邦众议院岁计委员会（House Ways and Means Committee）于本月稍早时公布川普于2015至2020年的6年纳税申报资料摘要，作为调查这位总统审计计画的一部分。

这些文件显示，川普未接受国税局（IRS）审计查帐，尽管获利数以百万计美元，但因申报巨额商业亏损，以致缴纳很少税款。

川普在对哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）的书面声明中指出：「『川普』纳税申报表再次显示我有多么成功自豪，以及我如何能够使用折旧和其他各种税收减免来创造数以千计的就业机会和宏伟的建筑及企业。」

众院岁计委员会20日表决将公开川普2015至2020年间所有税务资料，让民主党与川普之间长达4年对抗告一段落。

税务资料摘要显示，这位76岁的亿万富豪大多宣称存有巨额年度亏损。

川普在总统任期的2018和2019年支付110万美元联邦税款前，出售资产赚取约3000万美元。

他在2017年仅缴税750美元，在2020年因亏损扩大而未缴付任何税金。

这份报告也显示，川普在2015年纳税申报表中申报结转1.05亿美元营业净亏损、2016年7300万美元、2017年4500万美元及2018年2300万美元，以降低其税负。

「纽约时报」（New York Times）2020年报导，川普申报重大亏损后，15年来有10年未支付任何所得税。

另一份国会针对国税局强制性总统审计计画的报告显示，国税局在川普担任总统多数期间未执行这项工作。（译者：徐睿承）

© 2022 AFP