英国释出20年前内阁档案 蒲亭不反北约扩张

（法新社伦敦30日电） 根据最新公布的20年前英国内阁文书，俄罗斯总统蒲亭当时不反对北大西洋公约组织（NATO）扩张，英国部会首长与企业则渴望从中国加入世界贸易组织（WTO）拥抱市场改革而获益。

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英国国家档案馆（National Archives）依循有关英国官方档案公布的「20年规定」，释出数千页的2000至2002年内阁文书（Cabinet Papers），外界得以从中窥探时任英国工党首相布莱尔（Tony Blair）在权力巅峰时期的决策内幕。

这些资料反映出与当前局势截然不同的样貌。当时蒲亭（Vladimir Putin）对于北大西洋公约组织（NATO）扩张不以为意，中国渴望与西方共事，英国也有一位想跟欧洲进一步发展关系的强势领导人。

根据资料，英国政府当时希望藉着布莱尔与即将卸任的美国总统柯林顿（Bill Clinton）之间好交情，游说尽快让布莱尔获邀前往华府，与新当选总统小布希（George W. Bush）和他的团队会面。

时任英国驻华府大使梅尔（Christopher Meyer）2001年1月与刚当选美国副总统的钱尼（Dick Cheney）会晤后，他发回电报说：「极右派和极左派会努力撕裂英国与美国关系，如同俄罗斯及法国等其他国家一样。首相决心避免这种情况发生。」

这份决心反映在美国2001年遭遇911恐怖攻击后，布莱尔加入小布希行列对阿富汗开战，以及在2003年攻打伊拉克。但事后证明，参与伊拉克战争对工党的团结造成致命打击。

此外，2001年1月的一则首相官邸备忘录概述了布莱尔与当时首届总统任期还不满1年的蒲亭接触情况，内容写道：「有关北约，蒲亭在莫斯科告诉首相，他不想被视为反北约，也不会尝试减缓北约扩展速度。」

至于与中国交流部分，资料显示，美中两国2001年4月发生南海撞机事件后，布莱尔写信给当时的中国国家主席江泽民，以调解遭中国扣留的美军侦察机机组人员处置一事。

北京当局放人后，小布希也寄给布莱尔一封手写便条感谢他的帮助。（译者：张正芊/核稿：陈彦钧）

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