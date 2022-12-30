过去20年近1700新闻人员遇害 伊拉克叙利亚最危险

（法新社巴黎30日电） 无国界记者组织发表的分析显示，在过去20年，全球有近1700名新闻人员被杀害，平均每年超过80人，而伊拉克和叙利亚是从事新闻工作最危险的国家。

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总部设在巴黎的无国界记者组织（Reporters Without Borders）说，2003到2022这20年「对那些为告知的权利服务的人来说，尤其是段致命的时期」。

无国界记者组织秘书长德洛瓦（Christophe Deloire）说：「在这些数据的背后，是那些为收集讯息、寻找真相和热爱新闻业而付出生命代价者的脸孔、性格、才能和承诺。」

无国界记者组织说，伊拉克和叙利亚是从事新闻工作最危险的国家，「在过去20年中，共有578名新闻人员遇害，占全球总数的1/3以上」。

伊拉克和叙利亚之后，接着的是墨西哥（125人死亡）、菲律宾（107人）、巴基斯坦（93人）、阿富汗（81人）和索马利亚（78人）。

「最黑暗的年份」是2012年和2013年，「很大程度上是因为叙利亚战争」。报告说，2012年有144人被杀害，2013年有142人。

这两年高峰「后逐渐下降，然后从2019年开始达到历史新低数据」。

但2022年新闻人员死亡人数再度增加，部分原因是乌克兰战争。今年到目前为止，有58名新闻人员在工作中遇害，比2021年的51人增加。

自从俄罗斯2月入侵以来，已有8名新闻人员在乌克兰遇害。相较之下，过去19年乌克兰仅共有12名新闻人员被杀。

乌克兰目前是欧洲对媒体最危险的国家，仅次于俄罗斯，俄国在过去20年中有25名新闻人员被杀。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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