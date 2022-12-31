美爱达荷州大学4死案 28岁男性凶嫌落网

（法新社洛杉矶30日电） 美国爱达荷州一所小型大学4名学生11月遭乱刀杀害，负责调查本案的警方今天表示案情有所突破，一名男性涉案凶嫌已经落网。

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这起发生在11月中旬的残暴杀戮事件撼动原本平静的爱州大学城莫斯科（Moscow），是当地多年来的第一起谋杀案，居民纷纷当起键盘侦探协助办案。

警方表示，遇害的21岁学生龚萨福（Kaylee Goncalves）、摩根（Madison Mogen）与20岁的凯诺德（Xana Kernodle）及她的同年男友柴品（Ethan Chapin）据信是在睡梦中遭凶嫌乱刀砍杀。

验尸结果显示，部分受害者身上有防御性伤痕，表示他们遭凶手袭击时曾试图保护自己。

这起凶杀案引发大规模搜捕行动，警方还呼吁大众提供协助，同时也掀起业余网路侦探热潮，网友当起键盘柯南试图拼凑调查人员公布的零星线索。

数以千计线索涌向美国西部的爱达荷州警方，不过爱州莫斯科市（Moscow）警察局长傅莱（James Fry）表示，案情已在4000公里外有所突破。

傅莱告诉记者：「昨晚宾夕法尼亚州警方、联邦调查局（FBI）和警探在宾州欧布莱特斯维尔（Albrightsville）依谋杀逮捕令联手逮捕28岁的柯伯格（Bryan Christopher Kohberger）。」

柯伯格行凶动机目前并未对外公布，警方仍在搜寻凶器。

美国媒体报导指出，柯伯格是在双亲家中落网。

爱州拉塔郡（Latah County）检察官汤普森（Bill Thompson）表示，柯伯格因涉嫌犯下4项一级谋杀罪和1项入室盗窃罪重罪遭到拘留，不得保释。

© 2022 AFP