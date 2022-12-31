赌场饭店恶火酿26死 柬埔寨：电力系统故障造成

（法新社柬埔寨巴比31日电） 柬埔寨钻石城赌场大饭店恶火导致26人丧生，有关当局今天说，这场大火是电力系统故障造成。由于救难人员来不及抢救，许多人陈尸在楼梯间或房间里。

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邻近泰国边境的柬埔寨巴比镇（Poipet）钻石城赌场大饭店（Grand Diamond City）28日深夜11时30分左右发生大火。数层楼高的赌场饭店建筑群燃起熊熊烈火，场面骇人，救难人员描述有民众被迫从窗台跳下逃生。

国家灾害管理委员会（National Committee for Disaster Management）副主席官金（Kun Kim）说：「这起事故是电气短路造成。」

他证实有26人在火灾中丧生，包括17名泰国人、1名马来西亚人和1名尼泊尔人。

他说：「有些人被烧死，有些人因为缺氧而亡，还有一些人在往出口的地方被烧死。」

他表示，有关当局花了很长的时间才将火扑灭，归咎于这座赌场大饭店布局复杂及缺乏救援设备。

随着夜幕降临，柬埔寨紧急救难队昨晚停止行动，官金证实救难队已搜寻过整座建筑群。

泰国也协助搜救行动，官员说，有超过50人住院，其中13人情况危急。

柬埔寨当局表示，已在考虑是否对饭店业主提告。

© 2022 AFP