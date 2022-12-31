4年扳不倒政府 瓜伊多遭委内瑞拉反对派自家罢黜

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（法新社卡拉卡斯30日电）委内瑞拉几个实力最雄厚的反对党今天表决，罢黜作为反对派领袖的瓜伊多，此举象徵由美国所支持的政治博弈以失败收场。西方当时承认瓜伊多，盼拉下委国总统马杜洛。

富含石油资源的委内瑞拉深陷困境。自马杜洛2013年上台以来，当地陷入政治僵局与毁灭性经济萎缩双重打击，已有700多万委内瑞拉人外逃，约全国1/4人口；人权组织称这是美洲有史以来最大的人口外移。

这次罢黜投票是由反对派控制的国民议会（National Assembly）进行，表决结果为72票赞成、29票反对、8票弃权通过罢黜瓜伊多；反对派4个主要政党有3个支持解散瓜伊多的临时政府。本属国会的国民议会目前在委内瑞拉仅具象徵意义，因为马杜洛后来另设新的立法机构取代国会。

自2019年1月以来，瓜伊多一直是委内瑞拉反对派的门面，他当时援引宪法自任为临时总统，并获美国等60多个以西方为主的国家承认，这些国家认为马杜洛在2018年大选是藉舞弊才得以连任。

但当前委内瑞拉的国家机制几乎牢牢控制于马杜洛之手，包括国家安全部队，瓜伊多的过渡政府则控制部分海外资产并拥有不少外国大使馆，但因4年来始终没能拉下马杜洛，以致支持率一落千丈。

委内瑞拉多年来经济陷入混乱和贫困，食品、药品和其他必需品普遍短缺，西方将委国的困境归咎于马杜洛的威权统治。

© 2022 AFP