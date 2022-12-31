COVID-19确诊病例增 世卫促中国分享疫情资料

（法新社日内瓦30日电） 世界卫生组织（WHO）今天与中国官员见面，谈论COVID-19（2019冠状病毒疾病）确诊病例攀升的状况，敦促他们分享即时数据，以让其他国家更有效率地因应疫情。

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中国确诊病例增加令全球感到担忧，外界也对中国通报的数据感到怀疑。中国一些医院与停尸间爆满，但官方公布的确诊与死亡病例数依旧很低。

世卫组织秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）已敦促北京分享更多疫情资料。

世卫组织说，与中国官员召开这场会议，是为了请北京「提供更多疫情资讯，并提供世卫的专业知识与进一步协助」。

世卫组织表示，中国国家卫生健康委员会与国家疾病预防控制局的官员向世卫简报中国持续发展的策略，以及关于流行病学、变异株监测、疫苗接种、临床照护、沟通与研发的行动。

世卫组织在声明中说：「世卫组织再度要求定期分享流行病状况的明确与即时数据，包括更多基因定序资料，以及住院、入住加护病房和死亡病例的数据。」

世卫组织要求提供疫苗交付与接种状况的资料，尤其是易受感染人口与60岁以上长者的情况。

© 2022 AFP