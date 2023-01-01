中国确诊病例激增 欧盟开会讨论旅行联合因应措施

（法新社斯德哥尔摩31日电） 中国COVID-19（2019冠状病毒疾病）确诊人数飙升，2023上半年欧盟轮值主席国瑞典今天对此表示，欧盟各国下周将召开会议，讨论针对中国入境人士的联合因应措施。

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瑞典政府在声明中说：「在引进可能的入境限制上，瑞典正寻求一个适用于全欧盟的政策。」

1月1日起担任欧盟轮值主席国的瑞典表示，将在1月4日召开欧洲理事会的危机管理机制「整合性政治危机因应」（Integrated Political Crisis Response, IPCR）会议。

瑞典说：「我们迅速采取必要举措，这是很重要的。」

中国突然终止严苛的COVID-19「清零」政策，导致染疫人数激增，促使多个欧盟国家要求对来自中国的旅客实施采检。

法国、义大利、西班牙本周要求自中国入境的旅客出示采检报告。德国虽表示没有实施例行性采检的必要，但寻求一个协调方案来监控欧洲各大机场的COVID-19变异病毒株。

欧洲疾病预防管制中心（European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC）上个月29日表示，对旅客进行彻底采检是「不合理的」，理由是欧洲免疫力已有一定程度，加上欧洲与中国目前传播的是相同的变异株。

国际机场协会（International Airports Council）欧洲分会表示，对来自中国的旅客实施限制措施「既没有科学依据，也没有风险的基础」。

这个代表欧洲55国和超过500座机场的组织表示，机场废水分析所得的病毒基因定序，即可以确认中国可能出现哪种变异病毒株，无须对旅客进行采检。

© 2023 AFP