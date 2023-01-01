伊朗头巾革命逾百日 安全部队成员遭枪杀

（法新社德黑兰1日电） 艾米尼之死引发全国动乱100多天后，伊朗国营媒体伊朗通讯社今天报导，伊朗安全部队一名成员在塞米罗姆市的抗议活动中遭到枪杀。

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22岁的伊朗库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌违反伊朗女性穿着规定，遭到宗教警察羁押并于2022年9月16日死亡，从此之后伊朗一直受到抗议活动冲击，但当局把抗议活动称为「暴乱」。

伊朗通讯社（IRNA）报导：「1名巴斯杰（Basij）成员在塞米罗姆市（Semirom）遭到武装犯罪分子杀害。」巴斯杰是与伊朗强大的伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps）有关联的准军事部队。

伊朗通讯社说，抗议者昨晚聚集在伊斯法罕省（Isfahan）中部城市塞米罗姆市，该市位于首都德黑兰以南约470公里。抗议者在塞米罗姆市的行政大楼和其他地点前集会。

报导中说：「安全部队奉命前往塞米罗姆市以重建秩序，在某些情况下，与几名暴徒发生冲突。」

伊朗官员说，在全国各地的动乱中，共有包括安全部队成员在内的数百人被杀，另有数千人被捕。

德黑兰当局指控敌对外国势力和反对派团体煽动国内的动乱。

© 2023 AFP