哥伦比亚与5大武装团体停火 为时6个月

（法新社波哥大1日电） 南美国家哥伦比亚的总统裴卓（Gustavo Petro）跨年夜宣布，政府已与国内5大武装团体达成为时6个月的停火。裴卓曾为游击队员，去年8月成为哥国史上第一位左翼总统。

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停战是裴卓「彻底和平」政策的主要目标，这项政策旨在结束哥伦比亚的武装冲突。尽管「 哥伦比亚革命军」（FARC）已于2017年解散，该国武装冲突仍未停歇。

哥伦比亚是全球最大古柯硷生产国，而根据独立智库「发展与和平研究所」（Institute for Development and Peace Studies, Indepaz），还在哥国境内运作的武装团体因毒品贩运利益和其他不法勾当，深陷夺命冲突。

裴卓发推文：「我们已与全国解放军（ELN）、第2马克塔利亚（Second Marquetalia）、中央参谋本部（Central General Staff）、哥伦比亚盖坦主义自卫队（AGC）、内华达山脉自卫队（Self-Defense Forces of the Sierra Nevada）达成双边停火，时间自2023年1月1日起至6月30日止，端视协商进展决定是否延长。」

「全国解放军」是哥伦比亚国内最后一个获承认的叛乱团体；「第2马克塔利亚」、「中央参谋本部」是从哥伦比亚革命军分裂出来的派系；「哥伦比亚盖坦主义自卫队」是哥国最大毒品帮派。

裴卓在推特写道：「这是一次大胆的行动，双边停火强迫武装组织和政府遵守，之后会有一个国家和国际验证机制。」

哥伦比亚政府在另一份声明中表示，政府已收到来自社会、教会、许多社区组织要求终结暴力的信函。

「全国解放军」本月稍早单方面宣布基于耶诞假期停火9天，并已在委内瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）完成首轮双边和谈。

哥伦比亚武装团体共有超过1万名战士，尽管政府致力与国内多个武装团体协商，至今仍未能遏制吞噬国家的暴力恶化。发展与和平研究所去年共记录到近100起屠杀事件。

哥伦比亚政府与左翼游击队、右翼准军事团体、毒品贩运者的武装冲突长达50多年。裴卓去年上任时，矢言与哥国各武装团体协商。

根据发展与和平研究所，目前约有90个政治与犯罪团体在哥伦比亚境内运作。

© 2023 AFP