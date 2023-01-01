基辅跨年夜不平静 俄罗斯新年持续轰炸

（法新社基辅31日电） 乌克兰剩不到一个小时就要迈入2023年，新一轮轰炸再度震撼首都基辅；先前俄罗斯也使用飞弹攻击准备要过年的基辅和其他城市。

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法新社报导，基辅市长克里契科（Vitali Klitschko）在通讯软体Telegram表示，新年首场爆炸发生在元旦零时30分许，有两个地区遭袭击，目前没有人员伤亡通报。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在除夕夜发表谈话指出，乌克兰人将继续战斗，直到胜利为止。

当俄罗斯远东地区迎接2023年的钟声响起时，总统蒲亭（Vladimir Putin）站在一群军人和妇女之间发表除夕谈话；通常俄国总统的除夕谈话是以克里姆林宫为背景。

蒲亭告诉民众，「历史的正当性」站在他们这一边。

克里契科在社群媒体上说，除夕遇袭，造成至少1人死亡；基辅市政府表示，另有22人受伤。

根据法新社记者所见，爆炸摧毁基辅4星级阿尔法维托饭店（Hotel Alfavito）一个角落，瓦砾散落在街上。

附近人行道到处是建物窗户被炸破的玻璃碎片，包括基辅国家艺术宫（National Palace of Arts）的窗户。

居住在附近公寓大楼23岁从事电影业的穆登科（Yaroslav Mutenko）说，他当时正在洗澡，准备去参加跨年派对，这时候他听到了一声巨响。

他说：「我们的敌人，俄罗斯人，可以破坏我们的平静，但无法摧毁我们的精神。」

「我为什么要和朋友一起庆祝新年呢？因为今年我明白大家紧靠在一起这个重要的道理。」

蒲亭入侵乌克兰进入第11个月，俄罗斯有系统地瞄准乌克兰能源基础设施，让数百万人在隆冬时节处于寒冷与黑暗中。（译者：纪锦玲）

© 2023 AFP