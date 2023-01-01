挥别2022年高低起伏 全球迈向2023年

（法新社雪梨1日电） 全球80亿人口迎接2023年，挥别过去12个月起起伏伏，包括欧洲战争、价格飙涨、梅西夺世界杯荣耀，以及英国女王伊丽莎白二世、球王比利及前罗马天主教教宗本笃十六世的过世。

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对一些人来说，2022年是猜字游戏Wordle的一年，是职场「大离职潮」（Great Resignation）的一年，是泰勒丝（Taylor Swift）新专辑的一年，是奥斯卡颁奖典礼惊天耳光的一年，以及亿万富豪崩溃的一年。

而2022年也是英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）、巴西足球传奇比利（Pele）、前苏联领导人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）、前中国国家主席江泽民、前日本首相安倍晋三相继离世的一年，前罗马天主教教宗本笃十六世（Benedict XVI）也在除夕夜去世。

2022这一年，全球人口于11月超过80亿的历史性大关。

然而，2022年最可能因武装冲突重返欧洲而被人们铭记。俄罗斯入侵乌克兰迄今300多天，据联合国人权事务高级专员公署（OHCHR）说法，已造成约7000名平民丧生，另有1万多人受伤，约1600万乌克兰人逃离家园。

一些乌克兰人会默默的以烛光祷告来庆祝新年，另一些人则打算彻夜狂欢以展决心。

23岁、从事电影业的穆登克（Yaroslav Mutenk）说，无论如何，他都要去朋友家庆祝，「我们的敌人，俄罗斯人，可以破坏我们的平静，但无法摧毁我们的精神」。

© 2023 AFP