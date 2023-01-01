教宗主持世界和平日弥撒 向本笃16世致意

（法新社梵蒂冈1日电） 罗马天主教教宗方济各（Pope Francis）今天在主持新年第一天的世界和平日弥撒时，赞扬「受敬爱的」前教宗本笃16世。本笃16世昨天辞世，享耆寿95岁。

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教宗方济各说：「今天我们将受敬爱的荣休教宗本笃16世交付给圣母玛利亚，在他从这个世界前往上帝那里的路上陪伴着他。」

本笃16世于2013年辞去教宗，成为6个世纪以来首位退位的普世天主教会领袖。他昨天在梵蒂冈的教会之母修道院辞世。

本笃16世2日将移灵至梵蒂冈的圣伯多禄大教堂（St. Peter's Basilica）停灵3天，2日到4日每天凌晨2时到下午4时供信众瞻仰，之后在5日举行葬礼。

教廷表示：「仪式将庄严而简单。」本笃16世将长眠于圣伯多禄大教堂下方的教宗之墓。

教廷上一次举行教宗葬礼是若望保禄二世的葬礼，当时吸引了百万名信徒和世界各地领袖前来致敬。本笃16世则是外界看法较分歧的人物。

教宗方济各之前在除夕弥撒中公开向本笃16世致上敬意说：「我们怀着激动的心情，在此缅怀一个如此高贵、善良的人。」

教宗方济各今天上午在圣伯多禄大教堂主持完世界和平日弥撒后，稍后在圣伯多禄广场（St. Peter's Square）进行三钟经文（Angelus）祈祷活动。

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