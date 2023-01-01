本笃十六世与世长辞 家乡小镇满是哀凄

（法新社德国马克特尔镇31日电） 本笃十六世（Benedict XVI）与世长辞，享耆寿95岁，许多民众特地前往他的出生地、德国南部巴伐利亚邦小镇马克特尔（Marktl），缅怀这名前罗马天主教教宗，而当地随处都能感到满满的哀凄。

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在整个巴伐利亚邦（Bavaria），2022年最后1天的教会服务纷纷变成了本笃十六世的纪念仪式。

库尔特．斯彭内贝格（Kurt Spennesberger）与妻子安娜-玛丽亚（Anna-Maria Spennesberger）一听到本笃十六世与世长辞的消息，便跳上车、开了200公里的路来到紧邻奥地利的德国边陲小镇马克特尔。

71岁的库尔特表示，他们这趟是为了参加告别本笃十六世的特别弥撒，说：「我们与拉辛格（Joseph Ratzinger，本笃十六世原名）有私交。」

库尔特补充道：「我们曾和他见过面，谈过话，是很切身、很人性化的接触。」

68岁的丹．丘比特（Dane Cupic）则是与妻子从奥地利跨界来到德国，准备向本笃十六世道别，他说，跑这么一趟对他来说是很重要的。

马克特尔人口仅约2800人，当地最具代表性的人物就是本笃十六世。

本笃十六世1927年出生时的房子紧邻马克特尔市政厅，他受洗的圣奥斯华（St Oswald）教会也只有几步路的距离。

马克特尔市政厅前的本笃十六世纪念柱周围摆放了许多蜡烛，他出生的房子和教会悬挂的教宗牧徽旗帜，也系上了黑色丝带。

巴伐利亚邦内，所有公家机关的办公大楼都降半旗致哀。

巴伐利亚邦首长居德（Markus Soeder）说：「我们悼念我们的巴伐利亚教宗。」

© 2023 AFP