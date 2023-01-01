泽伦斯基新年演说：将继续战斗直到胜利为止

（法新社基辅31日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）预测来年对俄罗斯战争将赢得胜利，他说胜利来自艰苦奋战及外国伙伴的援助，而不是出于奇迹。

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他说：「今天我们只有一个愿望，这不会经由奇迹实现，而是通过我们的努力、抗争、互助和人性实现…新年快乐！敬我们胜利的一年。」

泽伦斯基提到俄罗斯一再袭击摧毁乌克兰发电系统，并表示每个人都可以找到光，即使在没有电的时候也是如此。

在乌克兰走过旧的一年之际，泽伦斯基说：「我们将继续战斗，就是为了『胜利』这两个字。」

就在乌克兰遭受另一波俄罗斯飞弹攻击数小时之后，泽伦斯基在激动人心的演讲中仍然斗志激昂，赞扬所有参与乌克兰战争的人。

「我想对大家说：乌克兰人，你们太棒了！看看我们做了什么，我们正在做什么！」

「打从战争第1天起，我们的士兵是如何粉碎（俄罗斯）这支『世界第2军』。」

泽伦斯基说：「一场伟大的战争没有小事…没有人是多余的，我们每个人都是战士，人人都位居前线，都是国防的基石。」

「我们整个国家及所有地区团结一致而战斗。我钦佩大家，我要感谢乌克兰每一个坚不可摧的地区。」（译者：纪锦玲)

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