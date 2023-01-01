美国歌手安妮塔波因特逝世 享寿74岁

（法新社洛杉矶1日电） 公关人员表示，曾获葛莱美奖肯定的美国歌手安妮塔波因特（Anita Pointer）与癌症搏斗后，于昨天逝世，享寿74岁。

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安妮塔波因特（Anita Pointer）是节奏蓝调团体「指针姊妹合唱团」（The Pointer Sisters）创始成员之一，以I'm So Excited、Jump、Fire等热门单曲红遍世界。

安妮塔与姊妹琼（June）、露丝（Ruth）共组这支来自加州奥克兰（Oakland）的团体，1973年发行她们的首张专辑，之后一共拿过3座葛莱美奖。

公关尼尔（Roger Neal）在社群媒体Instagram上表示：「我的客户、指针姊妹合唱团的安妮塔波因特在英勇抗癌后辞世。」

尼尔告诉美国有线电视新闻网（CNN），安妮塔波因特跨年夜在家人陪伴下，于洛杉矶的家中辞世。

波因特家族在声明中表示：「我们为失去安妮塔深感哀伤，同时又感到宽慰，我们知道，现在她与女儿洁达（Jada）、姊妹琼和邦妮（Bonnie）一块儿安息。」

「有安妮塔在那，天堂变成一个更加有爱的美丽所在。」

© 2023 AFP