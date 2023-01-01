邮轮公司用古巴国有化港口 美法院判缴138亿元给美企

（法新社华盛顿1日电） 4家邮轮公司因使用古巴首都哈瓦那1960年被共党政府国有化的一处港口，美国法官判决它们须支付合计近4亿5000万美元（约新台币138亿元）给美国公司「哈瓦那码头」。

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「哈瓦那码头」（Havana Docks）原本拥有使用该港口的特许权，古巴共产革命后，被剥夺港口使用权。

但佛罗里达州联邦法官布伦（Beth Bloom）12月30日判决，嘉年华（Carnival）、地中海航运（MSC SA）、皇家加勒比（Royal Caribbean）与挪威邮轮（Norwegian Cruise Line）等公司须各自支付1亿900万美元加诉讼费，给哈瓦那码头公司。

上述邮轮公司都在哈瓦那靠港，布伦写道，法院认定被告「各自从它们的非法交易活动中，赚取数以亿计美元的巨额营收，对原告构成损害」。

美国自1962年起对古巴岛实施经济禁运措施。

前总统欧巴马（Barack Obama）在2016年放宽条件，允许邮轮公司中途在古巴停留，但他的继任者、共和党籍前总统川普（Donald Trump）推翻该决定。

不过，这次法院判决的基础并非禁运，而是依据1996年赫姆斯柏顿法（Helms-Burton Act）的条款。

当年美国国会允许那些资产被古巴卡斯楚（Fidel Castro）政府没收的美国人，对使用该资产而获利的人提告，希望藉此阻挠投资古巴。

但之后几任美国总统暂停应用该措施，直到川普在2019年决定实行它。

一系列法律行动随之而来，邮轮公司的案件则是第一个步入重要关头的官司。上述邮轮公司都是登记在其他国家，但在佛州有重要业务。

© 2023 AFP