以色列攻击叙利亚首都机场 4人丧命

（法新社贝鲁特2日电） 叙利亚人权了望台组织表示，以色列军方今天对叙利亚大马士革国际机场发动飞弹攻击，造成4人丧命，包括两名叙利亚军人。

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国营的叙利亚新闻社（SANA）报导，这起攻击发生在当地时间凌晨2时左右，导致机场服务中断。

军方消息人士告诉叙利亚新闻社，以色列以「密集飞弹火力攻击大马士革国际机场（Damascus International Airport）和周围地区」，造成两名叙利亚军人死亡。

但总部位于英国的叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）表示，共有4人丧命。 人权了望台组织负责人阿布杜拉曼（Rami Abdul Rahman）告诉法新社，包括两名叙利亚军人在内，共有4名战士在这起攻击中丧命；飞弹还击中黎巴嫩真主党（Hezbollah）及亲伊朗团体在机场内部和周边的据点，包括一座武器库。

自叙利亚2011年爆发内战以来，以色列已对叙利亚发动数百次空袭，目标是政府军、伊朗支持的部队，以及黎巴嫩什叶派武装团体真主党战士。

大马士革机场上次中断服务是在2022年6月，起因同样是以色列攻击。

以色列很少评论有关以军攻击的特定报导，仅再三矢言不会让宿敌伊朗在叙利亚立足。

以色列国防军（IDF）少将巴斯尤克（Oded Basiuk）日前说明以军2023年作战展望。根据以军在推特的发文，巴斯尤克说：「我们看到，我们在叙利亚的行动进程是一个例子，显示持续不断的军事行动如何塑造并影响整个地区。我们不允许叙利亚出现真主党2.0。」

叙利亚2022年因战争死亡的人数是2011年爆发内战以来最少。根据叙利亚人权了望台组织汇整的数据，2022年至少3825人死于战争，少于前一年的3882人。

叙利亚政府2011年暴力镇压反政府示威活动，冲突演变成内战，经过多年致命战斗和轰炸，战事已于过去3年大幅趋缓，但有时仍会爆发零星战斗，圣战分子也持续攻击，主要是在叙国东部。

© 2023 AFP