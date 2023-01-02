伊朗警方恢复警告 女性在车内须戴头巾

（法新社德黑兰2日电） 正当伊朗因宗教警察争议引发的「头巾革命」全国抗争仍持续延烧，伊朗媒体今天报导，伊朗警察已经恢复警告民众，女性甚至在汽车内也必须戴上头巾。

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另一方面，昨天传出伊朗73岁异议记者萨米米（Keyvan Samimi）已经获释，但他的家属今天对法新社否认这项消息。萨米米2022年12月曾从狱中发出讯息，力挺库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死引发的抗议活动。

22岁的艾米尼2022年9月疑似违反伊朗严格的女性穿着宗教规定，在首都德黑兰遭到逮捕，却在警方拘留期间于同月16日死亡，此后伊朗陷入全国性示威动荡。德黑兰称这些抗议行动是「暴乱」。

伊朗法斯通讯社（Fars）今天引述一名高阶警官报导，伊朗警方正在「全国各地」执行纳兹尔-1（Nazer-1）规范的「新阶段」。纳兹尔是波斯文「监视」的意思。

法斯通讯社指出，纳兹尔规范涉及「在汽车内移除头巾」的行为，2020年刚推行时，若车内出现这类行为，车主会收到违反衣着规定的简讯提醒，并被警告若再犯将面临「法律」行动。

不过，根据社群媒体上的贴文，伊朗警方这回似乎取消威胁采取法律行动。一则据称是警方发出的讯息写道：「在您的车内出现移除头巾情况。有必要尊重社会规范，并确保这个行为不再发生。」

伊朗9月爆发示威潮后，德黑兰街头已越来越少见到宗教警察的白绿警车。无论在德黑兰的高档区或较温和传统的南边郊区，都出现过不少女子没戴头巾也没被警察拦下。

伊朗检察总长蒙塔兹瑞（Mohammad Jafar Montazeri）据报2022年12月初表示，正式名称为「指导巡逻队」（Gasht-e Ershad）的道德警察已经废除。但运动人士对他的说法存疑，因他似乎是在某个会议上随口回答一个问题，而不是由管辖道德警察的伊朗内政部发出明确指示。

伊朗改革派报纸「东方报」（Shargh）昨天则报导，2020年12月因「密谋不利国家安全」罪名被判处3年徒刑的记者萨米米已经获释。但他的家属今天却表示，萨米米仍在德黑兰以东200多公里的瑟姆南市（Semnan）监狱服刑。

萨米米曾于2022年2月获准保外就医，但伊朗梅尔通讯社（Mehr）5月报导，萨米米又因涉嫌从事危害国家安全的活动，同月再度入狱。（译者：张正芊/核稿：陈正健）

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