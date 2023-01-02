加拿大禁止大部分外国人买房法案 1月1日生效

（法新社渥太华1日电） 加拿大禁止外国人购买住宅的法案于2023年1月1日生效，目的是在住房短缺之际，为加拿大本国人提供更多房屋。

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不过法案中也有几个例外情况，允许难民和永久居民等非加拿大公民买房。

加拿大去年12月下旬曾澄清，这项禁令仅适用于城市住宅，不适用于避暑别墅等休闲娱乐物业。

这项为期2年的临时措施是总理杜鲁道（Justin Trudeau）在2021年竞选期间所提出，当时房价飙涨使许多加拿大人无法拥有房屋。

杜鲁道领导的「自由党」（Liberal Party）当时在竞选时表示：「加拿大房屋的可取得性吸引投机商、富裕公司和外国投资客。这造成一个真正的问题，即住房未充分利用和闲置、投机猖獗以及价格飞涨。房屋是给人住的，不是为投资客而建的。」

自由党在2021年大选获胜后，悄悄推出「禁止非加拿大人购买住宅法案」（Prohibition on the Purchase of Residential Property by Non-Canadians Act）。

温哥华和多伦多等主要市场也对非居民和闲置房屋徵税。

尽管最近仍处于鼎盛时期，但由于房贷利率随着加拿大银行（Bank of Canada）为抑制通膨而采取的激进货币政策上涨，加拿大房地产市场对卖家来说已经降温。

根据加拿大房地产协会（Canadian Real Estate Association）的数据，平均房价已从2022年初超过80万加币（新台币1812万元）的高峰，跌至上个月的略高于63万加币。

许多专家还表示，对外国买家的禁令，不会产生使房屋更便宜的预期效果。根据国家统计机构的数据，外国买家占加拿大房屋拥有权不到5%。专家认为，推出更多住房建设，才能满足需求。

加拿大抵押贷款和住房公司（Canada Mortgage and Housing Corporation）去年6月在报告中指出，到2030年，将需要近1900万套住房。这意味必须建造580万套新房屋，比目前预计要建造的房屋多出350万套，才能满足这一需求。

© 2023 AFP