因疫情中断2年后 南非开普敦嘉年华会盛大回归

（法新社开普敦2日电） 在南非开普敦（Cape Town），年仅2岁的男孩布齐奇（Thaakir Buzic）拿着铃鼓，叼着奶嘴，准备加入色彩鲜艳的乐队，一起上街参加游行。

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昨天有来自数十个团体的约2万名表演者，在市中心游行，为一年一度的「开普敦吟游诗人嘉年华会」（Cape Town Minstrel carnival）演奏音乐和跳舞。

这场被称为「第二个新年」（Tweede Nuwe Jaar）的庆祝活动因COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情中断2年后盛大回归。以往，布齐奇的家人每年都会参加嘉年华会。

这个男孩是13名家庭成员中最年轻的1个。今年，家人由他68岁的曾姑祖母带领，一起参加游行，他的家人都是拥有1000名成员的Playaz Inc舞团的舞者。

布齐奇的外祖母、40岁的丹尼尔斯（Sadia Daniels）说：「我的父母是在舞团里认识的，我在舞团中出生，我的孩子和孙子们也是如此。」

她说：「只有封城措施才会让我们无法表演…今年我们重回正轨。」她还说，除了疫情期间，自己自出生以来从未错过这场游行。

这个庆祝活动源自殖民时代。当时奴隶（其中有些人被强行从东南亚带到非洲南端）获准在元旦后的隔天放松玩乐，因此他们会利用这个难得的休假时间精心打扮、跳舞唱歌。

如今这项活动升级为开普敦的多元文化庆典，也标志为期数周比赛的开端，吟游诗人将角逐最佳表演团体的称号。

嘉年华会主办单位主管甘贝诺（Muneeb Gambeno）表示：「COVID-19对每个人都带来毁灭性的影响…许多人都是为这场盛会而生。现在大家一定充满热情与期待，准备好迎接有史以来最热闹的嘉年华会。」（译者：施施/核稿：陈政一）

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