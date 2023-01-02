墨西哥监狱遇袭引发犯人斗殴 酿14死24囚逃脱

（法新社墨西哥华雷斯城1日电） 墨西哥奇瓦瓦州（Chihuahua）检察官办公室表示，持枪歹徒今天袭击北部城市华雷斯城（Ciudad Juarez）的一所监狱，造成14人死亡，24名囚犯逃脱。

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法新社报导，检察官声明指出，在装甲车上参与这次袭击的持枪歹徒人数不详，且死者包括10名狱警和安全人员。

检察官表示，攻击事发时间在上午7时左右，并在这所庞大州立监狱内引发囚犯互斗。

声明说，袭狱事件发生前不久，不明武装人员在附近一条大道上朝市警开火，引发了一场汽车追逐，最终扣押了一辆汽车和4名男子。

声明表示，随后，多名袭击者驾驶着一辆「悍马」车（Hummer），朝监狱外的另一组安全人员开枪。

检察官说，监狱内的打斗同时造成13人受伤。狱内不同帮派和贩毒集团的囚犯，各自关押在不同的牢房区。

检察官仅说有4人被羁押，但未说明这4人是囚犯还是武装攻击者。

至于24名越狱囚犯是如何逃脱的，目前并没有详细资讯。

华雷斯城检察官表示，他们正在调查这场攻击行动的背后动机。

华雷斯城是敌对贩毒集团「西纳罗亚」（Sinaloa）和「华瑞兹」（Juarez）与安全部队之间多年暴力冲突的所在，在过去10年中造成数千人丧命。（译者：纪锦玲）

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