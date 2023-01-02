委内瑞拉总统马杜洛：愿与美国关系正常化

（法新社卡拉卡斯1日电） 委内瑞拉总统马杜洛在一段播出的采访中说，尽管美国持续制裁使委内瑞拉陷入瘫痪，但他愿努力实现与美国关系正常化。

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法新社报导，马杜洛（Nicolas Maduro）发表这番话的前几天，委内瑞拉反对派才投票罢黜自家领袖瓜伊多（Juan Guaido）和他所领导的「临时政府」。马杜洛2018年在争议性选举连任后，含美国在内、以西方为主的数十个国家承认瓜伊多为委内瑞拉合法领导人。

马杜洛在委内瑞拉国营电视台播出的访问中说：「委内瑞拉已完全准备好，要采取步骤与现任的美国政府朝外交、领事和政治关系正常化迈进，也愿与日后的美国政府开展相同工作。」

马杜洛2019年与美国断绝关系，因时任美国总统川普（Donald Trump）承认瓜伊多为委内瑞拉「临时总统」。

美国当初为逼马杜洛下台，对委内瑞拉实施包括石油禁运在内的一系列制裁。

尽管现任的拜登政府仍维持不承认马杜洛政府的立场，但美国去年派代表到委内瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）与马杜洛会面，谈判换囚及其他议题。

马杜洛说：「我们会准备最高层级对话，建立相互尊重的关系，希望美国能看到这一线光明、翻过这一页，把他们的极端主义政策放一边，对委内瑞拉采取更务实的政策。」

委内瑞拉的国民议会（National Assembly）掌握于反对派之手。反对派4个主要政党中有3个在上周5表决通过，结束瓜伊多的临时政府。

国民议会的成员仍为2015年所选出的议员，整个国民议会目前很大程度仅属象徵性，因为马杜洛后来另成立忠于他的立法机构取代国民议会的国会功能，不过国民议会仍保有对委内瑞拉部分海外资产的控制权。（译者：林沂锋/核稿：陈亦伟）

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