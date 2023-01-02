最后一个边关解封 委内瑞拉哥伦比亚盼重振贸易
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（法新社委内瑞拉乌瑞尼亚1日电） 委内瑞拉和哥伦比亚今天重启两国边界上最后一段封锁的边关。当地因外交争端而关闭多年，在的新领导阶层下而得到解决。
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法新社报导，挂着两国牌照的车辆穿过阿塔纳西奥-吉拉尔杜特大桥（Atanasio Girardot）时，驾驶人按喇叭、乘客挥舞旗帜欢欣通过。
过去两国关系紧绷时，这座桥被设置货柜阻隔通行。又名堤恩狄塔斯（Tienditas）的这座桥，是自去年两国重拾外交关系以来最后一处还没打通的边关。
这道边关7年前局部封闭、2019年彻底堵绝。当时的哥伦比亚总统杜克（Ivan Duque）质疑委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）2018年当选连任正当性，马杜洛随即中断两国外交关系。
哥伦比亚首位左派总统裴卓（Gustavo Petro）去年一上任，就寻求重建两国关系，并推动重开边境。
过去只有行人才能通行的边关，2022年9月26日恢复货车通行，空中交通也自此恢复。
两国也都希望重振双边贸易；双边贸易额2008年时曾达72亿美元，但从此一路崩盘。（译者：纪锦玲）
© 2023 AFP