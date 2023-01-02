法新社：2022年中共扰台军机数量激增 逾1700架次

（法新社台北2日电） 随着北京持续加大对台湾的威胁，2022年，中国军机侵扰台湾防空识别区的次数几乎较前1个年度翻倍，战斗机和轰炸机出动次数双双激增。 两岸关系多年来一直相当冷淡，但在去年，中国国家主席习近平领导下的解放军动作明显升级，甚至启动数十年来规模最大的军事演习，以抗议美国联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）8月访台，情况可说已进一步恶化。 根据国防部发布、每日更新的法新社资料库，2022年共军总共派出1727架次军机，侵扰台湾防空识别区（ADIZ）。

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相较之下，2021年约有960架次入侵ADIZ，2020年则有380架次。

战机架次从2021年的538架次暴增到去年的1241架次，增加了1倍多；具核能力的轰6等轰炸机的入侵次数也从60架次增至101架次。 去年也是解放军首度派遣无人机扰台。台湾军方通报71次无人机侵扰都是在裴洛西访问后出现。 军事分析人士说，中国的目标是利用侵扰行动来探查台湾防御系统、消耗逐渐老化的空军，并对西方、尤其是美国对台北的支持表达不满。 前参谋总长李喜明告诉法新社，北京「想要表现他们的决心、他们的意志，并威胁美国：不要离他们的红线太近，也不要越过他们的红线。」

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