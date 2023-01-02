球王比利丧礼2日开始 开放瞻仰24小时后下葬

（法新社巴西桑托斯2日电） 巴西民众本周向足球巨人比利最后告别。从今天开始，比利的灵柩将停放在他效力最久的桑托斯队主场中央，供民众瞻仰24小时后下葬，一代球王长眠于故乡桑托斯。

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桑托斯队（Santos）绰号为Peixe（葡萄牙语中为「鱼」），其位于海滨的主场预计会有大量球迷涌入，悼念这位在与癌症长期对抗后在去年12月29日去世的「足球之王」。比利享寿82岁。

体育场的大门将在当地时间今天上午10时（台湾时间晚间9时）开启，这位唯一赢过3届世界杯冠军球员比利的灵柩将停放在球场中央。

这座黑白相间的体育场以其所在社区命名为维拿贝明洛球场（Vila Belmiro），可容纳1万6000人。

在看台上，1日可以看到3面巨幅旗帜，其中1面是比利穿着他着名的10号球衣。另外1面写着「球王万岁」；第3面只写着「比利82岁」。

巴西官员说，3日上午10时之前都可以进入体育场追悼一代球王。

比利的灵柩开放瞻仰24小时后，灵柩车队将穿过桑托斯各大街道，桑托斯这个港口城市距离圣保罗州首府圣保罗（Sao Paulo）约75公里。

灵柩车队最终将会抵达桑托斯一座墓地，比利将安葬在一座特殊的陵墓中。（译者：林沂锋/核稿：严思祺）

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