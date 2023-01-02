瑞士阿尔卑斯北侧气温破20度 创1月最高温纪录

（法新社日内瓦1日电） 由于温和的西南风加上焚风效应，瑞士阿尔卑斯山北侧今天出现当地有史以来的1月最高温，德勒蒙镇（Delemont）气温来到摄氏20.2度。

广告 继续浏览后续

瑞士气象局（MeteoSwiss）在推特（Twitter）发文说：「阿尔卑斯山北侧1月第一次达到摄氏20度！」

瑞士气象局说，温和西南风和来自朱拉山（Jura Mountains）的焚风效应，使得德勒蒙镇气温达到摄氏20.2度。干燥温暖的焚风是从山上沿坡往下吹的下坡风。 瑞士气象局表示，德勒蒙镇的气温比1991年至2020年一年交替之际的平均气温高出16度以上，「说是6月也不为过」。

德勒蒙镇是瑞士西北部的朱拉邦（Jura）首府，距离法国边境很近。 人们在日内瓦湖畔的维薇镇（Vevey）排队买冰淇淋，许多民众在日内瓦参加传统新年庆祝活动，在元旦跳入湖里游泳。

瑞士阿尔卑斯山北侧先前的1月最高温纪录出现在琉森（Lucerne），1993年1月12日气温达摄氏19.4度。

瑞士全境的1月最高温纪录为摄氏24.0度，出现在阿尔卑斯山南侧的提契诺邦（Ticino），分别是1944年的卢加诺（Lugano）和2007年的卢卡诺－蒙蒂（Locarno-Monti）。

© 2023 AFP