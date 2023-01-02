维京邮轮船体有海洋附生物遭拒靠岸 数百乘客海上漂流7天下不了船

（法新社雪梨1日电） 「维京猎户星号」邮轮因船体上有海洋附生物（marine growth）而遭纽澳多个港口拒绝靠岸，船上数百名乘客如今滞留在南澳州（South Australia）外海，已经7天下不了船。

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船只追踪网站VesselFinder资讯显示，「维京猎户星号」（Viking Orion）自12月26日从纽西兰威灵顿（Wellington）出发后，迄今尚未靠泊港口。

报导说，「维京猎户星号」遭纽西兰基督城（Christchurch）、丹尼丁（Dunedin）以及澳洲塔斯马尼亚州（Tasmania）首府荷巴特（Hobart）拒绝靠岸后，目前在澳洲南部的阿得雷德（Adelaide）外海等候，但当局要求这艘邮轮必须先将船体上的海洋附生物清除干净，才准靠岸。

在「维京猎户星号」抵达阿得雷德前，澳洲国家海事协调中心（National Maritime Coordination Centre）认定，这艘邮轮的船体上有少量「生物淤积」（biofoul），包括海洋微生物、植物、藻类和小动物。

澳洲当局下令「维京猎户星号」必须将船体清理干净，才能进入澳洲海域。

澳洲渔业部门今天表示：「这艘邮轮的船体必须进行清洁，以清除生物淤积，以防带来有害的海洋生物。」

维京邮轮公司在声明中说，「正在清除船体上少量的标准海洋附生物，以致错过了行程中的几站」，预计今天将按计画前往墨尔本，预定行程将于明天完全恢复。

声明还说：「维京正在与旅客直接协商补偿事宜。」（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

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