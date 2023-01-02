铲雪意外 漫威鹰眼男星杰瑞米雷纳情况危急

（法新社洛杉矶1日电） 曾在多部卖座漫威系列电影饰演「鹰眼」一角的美国男星杰瑞米雷纳（Jeremy Renner）在铲雪时发生意外，紧急送医治疗，情况危急但生命迹象稳定。

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杰瑞米雷纳的公关代表今天告诉美国娱乐媒体好莱坞报导（Hollywood Reporter）和Deadline，杰瑞米雷纳在铲雪时发生意外，身体多处严重受伤。

「我们可以证实杰瑞米今天稍早铲雪发生和天气相关的意外，多处受伤，情况危急，但（生命迹象）稳定。」他未透露意外发生的地点。

杰瑞米雷纳的代表说：「家人在医院陪伴他，他正接受非常好的照顾。」

51岁的杰瑞米雷纳曾因演出「危机倒数」（The Hurt Locker）和窃盗城（The Town），两度获得奥斯卡奖提名。

他也在多部漫威系列电影和迷你影集中扮演超级英雄「鹰眼（Hawkeye）」克林特．巴顿（Clint Barton）一角。

根据好莱坞报导，杰瑞米雷纳在罗斯山-塔霍滑雪场（Mt Rose-Ski Tahoe）附近拥有一处地产，而罗斯山-塔霍滑雪场就在遭冬季暴风雪侵袭的内华达州雷诺（Reno）附近。

杰瑞米雷纳最近在社群媒体上传关于塔霍湖（Lake Tahoe）附近严峻的天气情况。塔霍湖位于加州和内华达州交界处，是世界着名滑雪胜地。

杰瑞米雷纳去年12月13日在推特上传一张汽车被埋在雪堆中的照片，上头写着「塔霍湖的降雪真不是盖的。」

© 2023 AFP