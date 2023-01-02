2022每天跑马拉松 英国53岁好汉募款目标达阵

（法新社伦敦1日电） 英国53岁男子麦基（Gary McKee）在2022年天天都跑马拉松，最后一天跑完后成功达成100万英镑募款目标，开心迎向新年。

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麦基跨年夜在英格兰西北部的家乡坎布里亚（Cumbria）冒雨完成他在2022年的第365场马拉松，现场民众群起欢呼。

截至元旦中午，他为慈善团体「麦克米伦癌症支援」（Macmillan Cancer Support）和西坎布里亚临终关怀之家（Hospice At Home West Cumbria）募款109万3000英镑。

育有3子的麦基通常是每天到塞拉菲尔德（Sellafield）核能电厂上班之前跑完42公里路线，整年下来跑坏了22双运动鞋，12月31日下午2时左右完成最后一场马拉松，累计跑了1万5300多公里。

麦基在2022年最后一天开跑时告诉英国广播公司新闻网（BBC News），他获得「巨大」支持，但也坦言有点紧张。

他说：「不是距离的问题，而是因为是最后一场。这会是特别的一天。癌症影响每一个人，因此这不仅是西坎布里亚的事，而是全国都该关心的事。」

「麦克米伦癌症支援」募款执行董事劳尼（Claire Rowney）说，麦基的「成就和无私程度大到无法衡量」，「千言万语都不足以表达我们衷心的感谢」。

© 2023 AFP