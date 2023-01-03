以色列极端主义部长访艾格撒清真寺挨批挑衅

（法新社耶路撒冷3日电） 以色列极右翼国家安全部长班吉维尔今天不顾可能引发暴力的警告，参访了耶路撒冷的艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）。巴勒斯坦方面谴责这是挑衅行为。

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以色列新消息报网站（Ynet）刊登了班吉维尔（Itamar Ben-Gvir）在重重保安护卫下参访当地的照片。

艾格撒清真寺是伊斯兰教第3大圣地，仅次于麦加（Mecca）和麦地那（Medina），因为建在两座犹太古圣殿遗址上，当地同时也是犹太教最神圣场所。

班吉维尔的发言人证实，这是班吉维尔上周就任部长以来，首度参访艾格撒清真寺。

巴勒斯坦伊斯兰激进运动哈玛斯组织（Hamas）曾警告，以色列官员参访艾格撒清真寺将触碰「红线」。但班吉维尔透过声明说：「我们的政府不会屈服于哈玛斯的威胁。」

曾任以色列总理的反对派领袖拉皮德（Yair Lapid）先前提醒，若班吉维尔参访艾格撒清真寺，将挑起暴力。

艾格撒清真寺只允许举行穆斯林宗教仪式。目前并无迹象显示班吉维尔在参访期间有祷告行为。

巴勒斯坦外交部指出，「强烈谴责抱持极端主义立场的部长班吉维尔闯入艾格撒清真寺，此举被视为前所未见的挑衅及冲突的危险升级」。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）上周联合极右翼和宗教政党组成新政府，班吉维尔等一众官员宣誓就职。

班吉维尔长期呼吁让更多犹太人进入艾格撒清真寺；巴勒斯坦人视之为挑衅，以及以色列全面掌控清真寺院区的前兆。

犹太教拉比大多不准犹太人在艾格撒清真寺一带祷告，不过近年兴起一股运动，有愈来愈多犹太人赞成在那里举行仪式。

巴勒斯坦抗议群众和以色列安全部队经常在艾格撒清真寺爆发冲突，最近一次是在去年4月。

© 2023 AFP