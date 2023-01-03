力拚年金改革 法政府松口退休年龄提高有弹性

（法新社巴黎3日电） 法国总理柏纳今天表示，年金改革中有关退休年龄计划提高至65岁的部分，政府可能采取弹性立场。法国总统马克宏力图推动年金改革计画，在国内掀起巨大争议。

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今天稍晚将与工会进行关键谈判的柏纳（Elisabeth Borne）接受法国新闻广播电台（France Info）访问时说，65岁这个数字「未成定局」，「其他办法」也可能帮助政府在2030年达到年金制度平衡的目标。

法国工会强烈抗拒对现行62岁退休年龄进行任何改变，并已示意即使提高到64岁这样野心较小的改革，它们也不会接受。

以提高退休年龄为最醒目政策的年金改革，是马克宏（Emmanuel Macron）第2个总统任期内内政旗舰施政计画。柏纳表示，计画将在本月23日向内阁提交，2月初开始交付国会辩论。计画的全部细节则预计本月10日揭晓。

数十年来法国政府无论在左派或右派轮替执政下，都为了终结预算短缺而启动一系列年金改革，马克宏的方案将会是其中最大规模之一。

马克宏在总统传统新年谈话中也说：「今年将是年金改革的一年。」他并承诺新制将在「夏季结束前」开始实施。

然而根据几份民调，过半数法国民众反对马克宏的年金改革。哈里斯互动公司（Harris Interactive）昨天公布的一份民调显示，反对比例为54%。

对于法国政治人物长年努力却难在年金改革有所突破的挫折感，曾任马克宏政府总理的菲力普（Edouard Philippe）最近对法新社下了这番结论：「英国人有他们的爱尔兰问题，美国人有他们的枪枝问题，我们则有我们的年金问题。」（译者：张正芊/核稿：林治平）

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