古巴移民涌入 美佛州国家公园被迫暂时关闭

（法新社华盛顿2日电） 美国当局今天宣布，由于愈来愈多来自古巴的船只抵达，位于佛罗里达州以西、由一群岛屿组成的干龟岛国家公园（Dry Tortugas National Park）将持续关闭。

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这座偏远的国家公园以其杰弗逊堡（Fort Jefferson）闻名，位于佛州最南端城市西岛市（Key West）以西约110公里、古巴首都哈瓦那（Havana）以北仅160多公里处。

美国国家公园管理局（National Park Service）透过声明表示，「执法与医疗人员对过去几天抵达干龟岛国家公园的约300名移民进行评估、提供照护并协调运送至西岛市之际，公园将暂时对外关闭」。

声明还说：「该公园和佛罗里达岛礁（Florida Keys）其他地方一样，近日来从古巴搭船抵达、在干龟岛国家公园岛屿登陆的人有上升趋势。」

古巴正遭遇1990年代迄今最严重的经济危机，过去几年居民逃往美国的人数创新高，不过多数抵达美国的古巴人是经墨西哥由陆路抵达。

不过，还是有数以千计古巴人循危险的海路搭船前往佛州，许多人被美国海岸防卫队（US Coast Guard）拦截，或在登陆时遭美国当局拘留。

光是2022年10月初到12月底，美国海岸防卫队就拘留了3700多名古巴人。

© 2023 AFP