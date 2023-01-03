古文物遭走私 埃及追回2700年历史珍贵石棺盖

（法新社开罗2日电） 埃及今天宣布追回一个可追溯至近2700年前的石棺盖，当局表示，这个石棺盖遭走私出境后，在美国一间博物馆展出。

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埃及外交部长苏克里（Sameh Shoukry）今天在电视转播的记者会中，宣布寻回这件被称为「绿色石棺」（Green Sarcophagus）的文物。

他说，这个石棺盖曾被悄悄走私出境，此次寻回是「保护埃及遗产」努力的一环。

埃及旅游及文物部长伊萨（Ahmed Issa）在记者会上说，这个石棺盖长近3公尺、宽90公分，是最近从美国手中收回的17件文物之一。

据官方媒体报导，这个石棺盖在开罗以南的阿布西尔（Abusir）大型墓地遭洗劫后，2008年运往美国，最终在2013年运往休士顿自然科学博物馆（Houston Museum of Natural Science）。

过去10年，埃及收回了大约2万9000件遭人以非法手段运至国外的古物。

伊萨说，埃及2022年从美国、纽西兰、法国和其他国家收中收回110多件文物。

埃及古物最高委员会（The Supreme Council of Antiquities）秘书长瓦奇瑞（Mostafa Waziri）说，这个石棺盖的主人可能是某位贵族。

瓦奇瑞说，其历史可追溯到古埃及晚期（Late Period of Ancient Egypt），由于上头雕刻的脸孔颜色，因此被命名为绿色石棺。

他补充说，当年只有棺盖失窃，因为整座棺木重约500公斤，是古埃及最大的木制石棺之一。

除了最新出土的文物外，埃及在过去两年还发现300多座石棺和150个青铜小雕像，其中有些历史可追溯到3000多年前。

当局希望这些重大发现，将有助提振埃及至关重要的旅游业；埃及观光业在疫情和先前的动荡后受到重创。（译者：刘文瑜/核稿：李佩珊）

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