头巾革命参与抗争 人权团体：伊朗2青少年被判死刑

（法新社巴黎2日电） 声援库德族女子艾米尼之死的抗议活动已经撼动伊朗数个月之久。人权团体今天指出，参与抗争的2名青少年被判绞刑，将遭处极刑。

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法新社报导，已有两名23岁男性因艾米尼（Mahsa Amini）之死引发的抗议而被处决。为平息抗争，伊朗运用死刑作为恫吓手段，人权团体担心，还有数十人可能遭到绞刑。

总部设在挪威首都奥斯陆的伊朗人权（Iran Human Rights）组织表示，18岁抗议人士穆哈玛迪法德（Mehdi Mohammadifard）遭控在马赞德兰省（Mazandaran）西部城镇诺世尔（Nowshahr）对交通亭纵火而被判处死刑。

伊朗人权表示，马赞德兰省省会萨里（Sari）的革命法庭以「散播腐败」和「与真主为敌」将穆哈玛迪法德定罪，并判处死刑，意味着他被判两个死刑。

伊朗人权主任阿米瑞-莫加达姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）告诉法新社，根据现有资料，穆哈玛迪法德似乎是截至目前因为参与抗议而被判处死刑最年轻人士。

同时，伊朗司法部门的米桑线上（Mizan Online）新闻网站报导，最高法院去年12月维持另一名抗议者博罗甘尼（Mohammad Boroghani）的死刑判决，罪名是 「与真主为敌」。

博罗甘尼遭控「持刀伤害一名安全人员，意图将其杀害以对民众散播恐惧」，以及「对帕克达什特市（Pakdasht）的省长办公室纵火」。帕克达什特市位在首都德黑兰东南方43公里处。

根据伊朗人权的说法，博罗甘尼今年19岁。米桑线上的报导出现之前，本来有些报导指出，当局已经撤销对他的死刑判决。

阿米瑞-莫加达姆说：「历经109天仍然压制不了抗议活动，这个伊斯兰共和国必须运用恫吓和处决的手段才能苟延残喘。」（译者：林沂锋/核稿：何宏儒）

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