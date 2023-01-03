杜拜欲拚观光 30%酒品销售税暂取消

（法新社杜拜2日电） 随着波湾各大富裕城市之间竞争加剧，杜拜已暂时取消课徵30%的酒品销售税，似想藉此吸引观光客。

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这项消息是由经销商宣布，但尚未获得有关当局的证实。由于杜拜酒类品项的价格在全球是数一数二的贵，一品脱（约0.5公升）啤酒通常要价超过15美元（新台币460元），取消销售税的举措应有助于让酒类价格更亲民。

另外，据经销商MMI and African & Eastern的说法，年满21岁、非穆斯林的消费者，如今可以免费取得饮酒许可，在杜拜为数不多的执照店家购买酒精饮料。

杜拜是穆斯林国家阿拉伯联合大公国的金融、贸易与旅游重镇，而这个原油出口大国正逐步放宽饮酒限制。

不像邻国沙乌地阿拉伯，阿联并非全面禁酒的国家，但酒品只在有执照的饭店、餐厅、酒吧、指定商店销售。

阿联之中，只有邻近杜拜的沙迦（Sharjah）完全禁酒。

在杜拜推出措施、削减酒品价格之前，邻近的沙国首都利雅德（Riyadh）在寻求吸引观光客和企业的永续之道，不远的卡达也因刚主办世界杯足球赛而知名度大增。

根据杜拜的经济暨观光局资料，杜拜于2022年前11个月吸引了超过1200万国际访客在当地过夜，比2021年同期的602万成长了近1倍。

© 2023 AFP