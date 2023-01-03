球王比利逝去名字传世 秘鲁逾700婴儿以他为名

（法新社利马3日电） 巴西「球王」比利2022年与世长辞，但他的名字将继续流传于世，根据南美国家秘鲁的全国身分与公民地位注册处，去年有超过700名秘鲁新生儿以他的本名或昵称来命名。

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比利（Pele）生涯3度夺得世界杯冠军，本名艾德逊．阿兰德斯．多．纳西门托（Edson Arantes do Nascimento）。

根据秘鲁注册处名单，2022年结束前，有738名婴儿在登记时用比利、球王比利（King Pele）、艾德逊．阿兰德斯、艾德逊．阿兰德斯．多．纳西门托作为名字。

巴西球星比利去年12月29日辞世，享寿82岁，他的灵柩昨天停放在他效力最久的桑托斯队（Santos）主场，数以千计的民众抵达球场向他道别。

今天巴西将在24小时守灵活动中，向它最有名的子民做最后道别，由新任总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）带头致敬。

秘鲁女孩当中，有551人以女王伊丽莎白（Queen Elizabeth）、伊丽莎白二世（Elizabeth the Second, Elizabeth II）为名。这位英国君主在位70年后，于去年9月逝世。

不过秘鲁爸妈最爱的名字还是葡萄牙球星「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo），罗纳度或他的全名被选用3万1583次。

足球在秘鲁是个历久不衰的主题，另有371名婴儿被取作李奥．梅西（Leo Messi）或梅西，也就是那位刚拿下世界杯冠军的阿根廷球星。法国球星基利安．姆巴佩（Kylian Mbappe）或姆巴佩的名字也为229名婴儿沿用。

© 2023 AFP