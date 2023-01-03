禁大规模绞碎雏鸡 法国为德不卒

（法新社巴黎3日电） 法国今年元旦起实施终止大规模绞碎宰杀无法生蛋小公鸡的新制，因准许业者继续绞碎难以在孵化前判定性别的白鸡小公鸡，使得仍会有上百万小公鸡得枉死，让动物团体跳脚。

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据食品和农业研究基金会（Foundation for Food and Agriculture Research,FFAR）统计，全球每天有超过60亿只无法下蛋又无法成为肉鸡的小公鸡被宰杀，业者将毛茸茸的小公鸡直接投入大型机器绞碎，画面不忍卒睹。

法国政府追随德国步伐，宣布从2023年1月1日禁止绞碎小公鸡。根据新规，业者需使用能识别蛋内性别的孵化器，预先防止无用小公鸡孵出。

但因白鸡在蛋内时难以判定性别，因此新规仍有豁免条款，允许业者淘汰白鸡小公鸡，不过禁止业者使用传统的大型绞碎机器，必须改用瓦斯扑杀；白鸡小公鸡每年占法国孵化鸡只超过10%。

法国动保团体L214坚决反对新规开后门，称这项巧门无疑「背叛初衷」。

鸡只里有些品种较易于孵化前判定性别，像红鸡在孵化前，孵化机就能透视蛋壳侦测出鸡只第一批羽毛的颜色判定性别；然而这种判定技术无法用于白鸡，若想在白鸡孵化前判定性别只能靠贺尔蒙分析，但如此更耗成本，速度也更慢。

欧美大多以红鸡蛋作为食用，白鸡蛋则拿来做动物饲料和其他农业相关产品。

上月中旬，美国以色列合作企业休敏（Huminn）公司的科学家宣布，可成功利用基因编辑技术，只让含母鸡胚胎的蛋孵化，蛋内若是雄性胚胎则停止生长不会孵出。

去年6月，18个欧洲的非营利组织共组联盟，要求终止业界绞碎无用小鸡小鸭；虽然目前欧盟法规仍未禁止，但欧盟已启动相关程序，要在2025年之前完成修法，届时绞碎小鸡小鸭很可能被禁。

© 2023 AFP