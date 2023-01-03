约旦河西岸冲突 以色列部队击毙15岁巴勒斯坦人

（法新社约旦河西岸雷马拉3日电） 巴勒斯坦卫生部通报，以色列安全部队今天在约旦河西岸城市伯利恒杀害1名15岁青少年。以色列则说，以国边境警察是向投掷汽油弹的人开枪。

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法新社报导，根据巴勒斯坦卫生部宣布：「在占领军士兵今天黎明对伯利恒的侵略中，15岁的青少年艾雅德（Adam Essam Shaker Ayyad）遭到开枪击中胸部死亡。」

以色列军方说，在伯利恒（Bethlehem）迪希难民营（Dheisheh）的这次行动中，有人向边境警察投掷石块和汽油弹。

军方在声明中说：「部队向冒着生命危险投掷汽油弹的人开火，确定击中目标。」

根据巴勒斯坦官方新闻机构瓦法社（Wafa）报导，当以色列军队进入约旦河西岸占领区南部的迪希难民营搜查房屋时爆发冲突。

艾雅德是年初以来在约旦河西岸被以色列军队杀害的第3个巴勒斯坦人。

两名巴勒斯坦男子昨天在北部城市哲宁（Jenin）遭到枪杀，以军当时拆除2名遭指控在去年9月杀害1名以色列士兵的巴勒斯坦人所住房屋，引发了冲突。

根据法新社的统计，去年有超过150名巴勒斯坦人和26名以色列人在以色列和约旦河西岸的冲突中丧生，其中包括以色列并吞的东耶路撒冷。

联合国去年12月表示，2022年是自2005年有纪录以来约旦河西岸地区死亡人数最多的1年。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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