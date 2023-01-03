缅甸争议僧侣威拉图获颁国家奖章

（法新社仰光3日电） 煽动纷争的缅甸僧侣威拉图（Wirathu）因挑起宗教仇恨，被冠上「缅甸宾拉登」的称号。不过军政府今天颁发国家奖章给威拉图，公开赞扬他在国内的作为。

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缅甸军方新闻团队表示，威拉图今天获颁Thiri Pyanchi头衔，以表彰他「造福缅甸联邦的杰出事业」，由军政府领导人敏昂莱（Min Aung Hlaing）授奖。

威拉图曾在缅甸发生夺命族群暴动后，登上美国「时代杂志」（TIME）2013年7月号封面故事「佛教徒的恐怖面目」（The Face of Buddhist Terror）。

军政府明天将庆祝缅甸脱离英国独立75周年，威拉图是获颁奖章与荣誉头衔的数百人之一。

威拉图长期以来以其民族主义式的反伊斯兰言论闻名，尤其是针对少数民族洛兴雅（Rohingya）穆斯林的发言。

他曾呼吁抵制穆斯林开设的商家、限制佛教徒与穆斯林通婚。人权团体表示，这些言论助长对穆斯林的敌意，并为军方2017年镇压洛兴雅人奠定基础。那次镇压迫使约74万洛兴雅人跨境逃入孟加拉。

之后威拉图被翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）的前政府以煽动叛乱罪名关入大牢。

然而，缅甸军方在2021年2月推翻翁山苏姬政府后，同年9月宣布已撤销威拉图所有指控，并予以释放。

© 2023 AFP