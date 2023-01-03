9旬翁为南非沙漠送报40年乐此不疲

（法新社南非卡维尼亚3日电） 90岁的雨果每周四进入南非沙漠送报前，总会把冲好的咖啡倒进保温瓶，带着数颗水煮蛋，并用毛巾遮住双腿，以免遭烈日晒伤。这份辛苦的差事，他已坚持了约40年之久。

广告 继续浏览后续

这位「资深」报社编辑不断穿越南非南部半沙漠气候的卡鲁地区（Karoo），来回一趟就是长达1200公里远的路程。 人称法兰斯（Frans）的雨果（Charl Francois Hugo）1932年生于开普敦（Cape Town），堪称这个夕阳产业最后的守护者。

这个精神矍铄的老先生不但亲自编辑3份周报，还会驾驶一台橘色飞雅特（Fiat）Multipla汽车，车上放着一台老式手提收音机，深入人迹罕至的干旱地区。雨果将一份份8页厚的周报亲自送给订户，让这片广袤土地上的城镇和村落知道外界发生的事。

他通常会在凌晨1时半离开距离南非最南端北方约500公里的角省西部小镇卡维尼亚（Calvinia），傍晚左右回来。

近日派报期间，雨果告诉法新社：「我持续在每周四送报，不曾间断。也许等到身体再也做不动了，就会停下。」

他曾先后在开普敦和纳米比亚担任记者近30年，退休后才来到这处偏乡。

「工作压力让我无法承受，所以我才会搬到卡鲁。正当我准备喘口气，卡维尼亚这边的报社老板来问我有没有兴趣办这事。」

雨果的女儿和女婿也曾参与他的工作，但只做了数月就辞职，「此后这件事就一直由我负责」。 雨果在妻子和3名助理协助下，目前每周仍付印约1300份报纸。仅管现在各国报社都在数位化浪潮下挣扎求生，但正如他所说，这些报纸证明他对社区新闻情有独钟，永远不会改变。

这些报纸以南非荷兰文（Afrikaans）撰发。奥斯卡金像奖影后莎莉赛隆（Charlize Theron）最近曾说，只剩下「大约44个人」会说这种语言，引发争议。雨果说，他的报纸不仅延续了这种语言的生命，也把沙漠中相隔数百公里的小型社群串联起来。

雨果说，只要他还在、还能工作，读者每周四都会收到他的报纸。

© 2023 AFP