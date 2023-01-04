为防病毒对中国旅客祭入境管制 专家认为效果不大

（法新社巴黎3日电） 卫生专家今天说，国际对来自中国的旅客实施管制措施，对控制COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情的效果可能不彰，指出在美国出现的变异株才可能构成更大风险。

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目前已有数十国要求中国访客采检COVID-19，理由是对中国感染数据缺乏透明度感到担忧，且有新变异株出现的风险。

中国在解除长期实施的清零政策后，境内确诊病例激增，称国际祭出的管制措施「无法令人接受」，矢言将采取反制措施。

●为什么要祭出新限制措施？

中国官方最近通报的死亡病例不多，但随着北京当局结束大规模采检，以及缩小COVID-19死亡病例的认定标准，这些数据据信不再能反映实际状况。

中国各地医院与火葬场爆满，使全球对中国确诊病例激增开始感到忧心。

包括美国与法国在内，实施采检措施的国家担忧中国14亿人口中有大量疑似感染病例，可能导致病毒突变成新变异株。

有数个国家已宣布，要求从中国入境的旅客必须接受PCR采检，在进行病毒基因定序后，可让有关当局追踪可能的新变异株。

●管制措施合理吗？

欧洲疾病预防管制中心（ECDC）上周表示，由于接种过疫苗且先前感染过病毒，欧洲民众的免疫力很高，因此，欧盟对来自中国的旅客实施采检并「不合理」。

然而，法国、义大利与西班牙已开始要求采检，欧盟国家明天将就这个议题举行危机会议。

法国流行病学家朱赖克（Mahmoud Zureik）对法新社说，这类措施只有在空前严重的感染浪潮席卷法国才「合理」；如果机上乘客每两人就有一人验出阳性，我们很难没有采取任何行动就让飞机降落。

但他又说，为了让这类措施在欧洲变得有用，「他们至少应该适用于（涵盖27个欧盟会员国）的申根区（Schengen Area）」。

法国流行病学家柯斯塔吉奥拉（Dominique Costagliola）的看法较具批判性。

她说，由于法国目前正在降低国内的基因定序量能，对自中国入境的旅客实施采检，似乎只是一种「沟通」作法。

她说：「除了让人觉得我们采取某些行动外，此举没有多大用处。」

建议政府实施筛检的法国COVID-19专家委员会也说，这项措施不太可能可延缓中国的感染病例或变异株扩散。

委员会上周表示：「2021年末Omicron变异株浮现时，各国对南非实施的限制措施，对欧洲的疫情演化没有产生多大影响。」

●新变异株的威胁来自哪里？

最近几个月，有一系列不同的Omicron亚型变异株在全球各地相继成为主流株。

中国卫生专家最近说，BA.5.2与BF.7是北京最猖獗的变异株，但都被西方国家传染力更强的亚型变异株给取代。

英国东安格利亚大学（University of East Anglia）医学教授韩特（Paul Hunter）说，因此，如果这些变异株是从中国引入西方国家，「实施边境管控措施无法对这些变异株产生多大影响」。

许多病毒专家没有关注中国，而是把注意力放在美国与Omicron亚型变异株XBB.1.5。

根据美国疾病管制暨预防中心（CDC）的变异株追踪资料，自去年12月中以来，XBB.1.5占全美确诊病例的比率，已从不到10%增至超过40%。

韩特说：「对英国目前而言，未来最大的隐忧是XXB.1.5变异株，这个变异株可能会从美国引入英国，且感染病例正在增加。」

●能围堵变异株吗？

比利时鲁汶大学（Leuven University）进化生物学家温思勒斯（Tom Wenseleers）在推特（Twitter）发文说，对全球各地的入境旅客随机采检样本，「可能比只检测中国旅客还来得有用」。

牛津大学的奈史密斯（James Naismith）教授问：「我们可以防堵新变异株吗？」

「直至今日，这在英国不可能办到，目前也没有证据显示这在英国看似可行。」

虽然各界对XBB.1.5变异株感到担忧，但美国病毒学家拉斯穆森（Angela Rasmussen）发推文说，这不是「预言世界末日的『超级变异株』」。

她提到，最近有研究指出，施打防范新亚型变异株的二价疫苗追加剂，可产生针对XBB.1.5的中和抗体。

© 2023 AFP