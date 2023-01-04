巴西总统鲁拉月底将访阿根廷 美、葡和中国行紧随其后

（法新社巴西利亚3日电） 巴西官员今天表示，总统鲁拉（Luiz Inácio Lula da Silva）1月底将对阿根廷展开首次正式访问，随后将造访美国、葡萄牙和中国。

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现年77岁的鲁拉将在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires），出席本月23日至24日举行的拉丁美洲与加勒比海国家联盟（Community of Latin American and Caribbean States, CELAC）峰会。

左派的鲁拉元旦宣誓就职，这是他第3度出任巴西总统。总统办公室的消息人士表示，鲁拉将在华盛顿会见美国总统拜登，但目前「尚未敲定日期」。

同一消息来源补充说，鲁拉将会在「3月之后」访问巴西最大贸易伙伴中国。

巴西总统府也证实，鲁拉将于4月22日至25日访问葡萄牙。

鲁拉曾于2003年至2010年间两度领导这个拉丁美洲最大经济体，在极右翼的前总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）执政4年后，他首度展现有意东山再起，带领巴西重回国际舞台、摆脱孤立危机。

鲁拉对国会发表就职演说时表示，他将透过重启「南美洲区域整合」及「与美国、欧洲共同体和中国的高度积极对话」，赋予巴西在全球的新角色。

巴西新任外交部长维艾拉（Mauro Vieira）昨天在就职典礼上表示，在经历这次「前所未有的挫折」之后，巴西将面临「巨大的重建工作」。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

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