本笃十六世辞世后方济各面对新局 保守派挑战仍在

（法新社梵蒂冈4日电） 前罗马天主教教宗本笃十六世辞世后，教宗方济各进入领导教会新阶段，摆脱与前任教宗并存的限制，但保守派对方济各改革计画的批评可能不会结束。

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法新社报导，自从来自阿根廷的方济各2013年出任教宗以来，他如今首度明确掌管天主教教会及13亿信徒，不再有另一位身穿白衣的领袖，也就是前教宗本笃十六世，同时也在梵蒂冈。

从本笃十六世10年前意外请辞到在去年12月31日以95岁高龄去世，这位德国神学家长留在梵蒂冈引发教会内部混乱，助长「两位教宗」的情势，有时被方济各的批评者利用。

义大利梵蒂冈专家波利提（Marco Politi）告诉法新社，本笃十六世的去世 「结束了一种误解，一种模棱两可的局面，在这种情况下， 拉辛格（Joseph Ratzinger）可以被方济各的反对者当作标准」。拉辛格是本笃十六世的原名。

波利提说：「有像拉辛格这样的荣休教宗（Pope Emeritus）在，加以他在教义上对教会持保守看法…实际上与方济各的职务形成紧张关系，因为方济各在牧灵方面非常开放。」

尽管梵蒂冈有一位在世的前教宗带来复杂的问题，方济各仍成功地实施一系列的改革。

但专家提醒，本笃十六世辞世不会让方济各政策受到批评的情况停止，特别是目前正在举行的世界主教会议成为讨论教会内部重大问题的论坛，如妇女的地位、持续的性虐待丑闻和其他问题。

波利提说，天主教保守派势力将继续使用请愿书和宣言发声，例如2020年5月的那项公开信，其中批评COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫措施阻碍公民自由。

波利提说：「天主教教会的内战仍然持续，有一些势力希望方济各离开，并希望影响下一次枢机主教选举教宗的秘密会议。」（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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