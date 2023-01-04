瓜伊多遭罢黜 美仍不承认马杜洛为委国合法总统

（法新社华盛顿3日电） 委内瑞拉反对派罢黜作为反对派领袖的瓜伊多并结束瓜伊多领导的所谓过渡政府后，美国今天表示，仍不承认马杜洛（Nicolas Maduro）为委国合法总统，美国仍会维持制裁。

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拜登政府表示，委内瑞拉政府在美国的资产、尤其是国营石油公司的资产，依法仍受反对派为主的委内瑞拉国民议会（National Assembly）管理。本届国民议会在2015年选出，但遭到马杜洛的左派政府剥夺权力。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）告诉记者：「我们对马杜洛的态度没有改变，他不是委内瑞拉的合法领导人。」

普莱斯说：「我们会持续承认委内瑞拉今天唯一的民选机构，就是2015年选出的国民议会。」

普莱斯表示，现有的制裁「仍然有效」，美国正与国民议会联系，了解是否有新的个人、团体或委员会监督政府资产。

委内瑞拉选举被认为舞弊，经济危机严重，基本必需品短缺之后，美国在前总统川普任内设定2019年推翻马杜洛的目标。

超过700万委内瑞拉人逃离家园，其中大部分逃往邻国，但愈来愈多人冒险跋涉前往美国。

美国4年前承认瓜伊多（Juan Guaido）为临时总统，当时获得多数西方和拉丁美洲国家支持。

© 2023 AFP