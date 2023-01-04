缅甸军政府：将举行自由公平的多党选举

（法新社缅甸奈比多4日电） 缅甸军政府今天纪念独立日时宣布，将举行「自由且公平」的多党选举。数天前，缅甸军政府法庭判前文人政府领袖翁山苏姬总刑期达33年。

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自从军方在近2年前夺取政权以来，缅甸这个东南亚国家的大片地区一直被军政府部队和反抗军之间的战斗所吞没。

缅甸军政府法庭最近结束对翁山苏姬的一系列非公开审判之后，正准备在今年稍后举行新的选举，美国已表示这是一场「骗局」。

缅甸军政府领导人敏昂莱（Min Aung Hlaing）在奈比多对军队和支持者说：「在紧急状态实施完成后，将根据2008年的宪法举行自由且公平的选举。」

缅甸军政府实施的紧急状态将在1月底到期，宪法规定在此之后当局必须启动举行新选举的计画。

敏昂莱没有给出任何选举的时间表。

缅甸军方指控2020年11月选举期间发生大规模选举舞弊，这些指控未经证实，但军方将其作为政变的理由。当时的选举由翁山苏姬领导的全国民主联盟（National League for Democracy）大获全胜。国际观察家当时说，选举大致自由且公平。

敏昂莱说，军政府任命的选举委员会正在与各政党会面，讨论「比例代表制的选举制度」。他并未进一步说明。

分析家说，军政府可能会废除领先者当选制（first-past-the-post system），因为这使得翁山苏姬领导的全国民主联盟在2020和2015年赢得压倒性胜利。

© 2023 AFP