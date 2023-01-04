美国消费性电子展5大吸睛亮点

（法新社拉斯维加斯4日电） 全球最大科技界盛事「消费性电子展」（CES）本周将在美国拉斯维加斯揭幕，将展出自驾车、元宇宙等新技术，有望吸引超过10万人共襄盛举。

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消费性电子展将于1月5日至8日登场，是国际最大年度消费电子大展，每年都会吸引全球大厂或新创团队参展争取订单，主办单位期望重温COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情前的展场风采。

以下是5大必看亮点：

●规模多大？

2020年1月，消费性电子展赶在全球多数地区祭出COVID-19防疫封锁措施前数周登场，当时吸引11万7000多人参与盛会。

受疫情影响，2021年消费性电子展首度全面改为线上展览，直到去年才采实体、线上双轨并行，但因Omicron变异株疫情升温，仅吸引约4万人参加。

主办单位、美国消费科技协会（Consumer Technology Association）总裁夏皮洛（Gary Shapiro）表示，「人们对于消费性电子展回归拉斯维加斯感到兴奋，这次展览将震撼人心」，期盼这回将吸引超过10万人共襄盛举。

●汽车展

今年参展车商将创史上新高，近300家参展商将齐聚一堂，参加由斯特兰蒂斯集团（Stellantis）、BMW和其他重量级车商举办的主题活动。

顾问公司埃森哲（Accenture）平台策略主管亚洛维茨（Kevan Yalowitz）说：「今年，你会感到彷佛置身真正的车展。」

尽管在实现自动驾驶汽车上路的承诺方面，花了比原本预期要长的时间，但各家公司持续在取代人类驾驶领域推动创新；车用软体将成另一大亮点，未来这些软体将可远端更新汽车操作系统，就像更新笔记型电脑或智慧型手机一样。

●Meta的元宇宙

虚拟实境主宰去年的消费性电子展，不同企业打造的头戴式装置，让使用者沉浸在虚拟实境的世界里。外界认为，这可能成为未来上网模式。

不过就在1年后，对元宇宙的盲目信仰因脸书母公司Meta遭遇困境而受到打击，Meta将公司的未来押在建立所有人都能接受的虚拟世界上。

创意策略公司（Creative Strategies Inc.）分析师米拉奈西（Carolina Milanesi）表示，尽管Meta下了很大的赌注，但元宇宙目前「仍非主流」；当Meta及其他人继续试图说服怀疑论者，虚拟世界将持续在消费性电子展中占有一席之地。

●跨设备连结革命

去年，一场革命正悄悄发生，苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）和谷歌（Google）去年10月针对Matter的新规范达成共识，代表专为亚马逊的语音智慧助理Alexa或专为Google Nest智慧音箱打造的设备，现在可跨平台操作，为开发人员开启巨大商机。

美国研究公司Techsponential分析师格林加特（Avi Greengart）表示：「首版新标准已发布，少数产品已通过认证，在消费性电子展上还会有更多产品亮相。」

●绿色科技

消费技术在因应气候变迁挑战方面的重要性，一直以来都是消费性电子展不断出现的主题，尽管人潮不如联网汽车或娱乐性设备这么多。

不过，鉴于公司和政府对环境重视程度提升，环保科技也将于今年度展览中获得更多关注，相关企业将宣导永续发展愿景并指出产品中使用哪些可回收材料及其低碳足迹。

© 2023 AFP