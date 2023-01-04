美国首例 跨性别死刑犯遭处决

（法新社华盛顿3日电） 官员表示，1名因杀人被判死刑的跨性别女子今天遭到处决，这是美国首宗跨性别者遭处决案例。

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根据密苏里州监狱部门声明，49岁的麦劳夫林（Amber McLaughlin）晚间近7时在邦特尔镇（Bonne Terre）诊断和惩戒中心宣告死亡。

当地新闻台Fox2now报导说，麦劳夫林是被注射毒针而死。

麦劳夫林是美国首名被处决的跨性别者，也是今年美国第1个遭处决的死刑犯。

麦劳夫林因2003年在圣路易（St. Louis）谋杀前女友被控杀人罪，2006年陪审团裁定有罪，但无法决定如何量刑，之后法官介入判处死刑。

在密苏里州和印第安纳州，法官可以介入判决，但麦劳夫林的律师以陪审团未判死刑为由，要求州长帕森（Mike Parson）减为无期徒刑。

律师也主张，麦劳夫林童年过得不好，也有心理健康方面的问题。

媒体报导，麦劳夫林近年开始转换性别，但仍在男子死囚牢房服刑。

提倡废死的「死刑资讯中心」（Death Penalty Information Center）表示，据了解，美国过去没有公开跨性别身分者遭处决的案例。

© 2023 AFP